15 мая 2026, 14:38
В Китае впервые клонировали шесть молочных коз
Китайские ученые пытаются решить вопросы продовольственной безопасности массовым клонированием животных
Китайские ученые успешно клонировали шесть молочных коз, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на местный портал English.News.
По данным источника, это стало первым в стране массовым клонированием таких животных. «Новые» козы — четыре самца и две самки — были выведены из элитных высокопродуктивных коз. Команда исследователей использовала передовую систему молекулярной селекции, которая объединяет геномную селекцию и клонирование соматических клеток.
Китайские ученые уверены, что новая технология поможет сократить сроки разведения животных и длительные перерывы между поколениями, а также решить вопросы продовольственной безопасности.