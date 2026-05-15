В Китае впервые клонировали шесть молочных коз

Китайские ученые успешно клонировали шесть молочных коз, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на местный портал English.News.

По данным источника, это стало первым в стране массовым клонированием таких животных. «Новые» козы — четыре самца и две самки — были выведены из элитных высокопродуктивных коз. Команда исследователей использовала передовую систему молекулярной селекции, которая объединяет геномную селекцию и клонирование соматических клеток.

Китайские ученые уверены, что новая технология поможет сократить сроки разведения животных и длительные перерывы между поколениями, а также решить вопросы продовольственной безопасности.