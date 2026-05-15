Жителя Карелии осудили за помощь мигрантам в проходе через границу

Житель Карелии придумал, как заработать на желающих попасть в Европу мигрантах, но оказался на скамье подсудимых.

Мужчина в январе 2024 года придумал маршрут, по которому граждане Сирии могли бы попасть в Финляндию, минуя пограничников. За свои услуги он брал плату с выходцев из стран Ближнего Востока.

В пресс-службе судов Карелии сообщили, что мужчина принял на себя обязательства разработать маршрут следования в обход постов пограничного контроля, подобрать транспорт и обеспечить доставление граждан к месту незаконного пересечения государственной границы. Сирийцы смогли перейти границу с Финляндией, но их задержала пограничная охрана.

В апреле мужчина нашел в интернете других иностранцев, которые тоже хотели попасть в Европу. Мужчина помог им добраться до места перехода, но их всех задержали карельские пограничники. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Мужчина признал вину. Суд приговорил мужчину к году колонии-поселения, но освободил от наказания, так как мужчина отбыл срок, находясь под стражей. В доход государства с него взыскали стоимость автомобиля BMW Х6, на котором он возил мигрантов к границе. Размер взыскания составил миллион рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии приговор суда первой инстанции менять не стала.