День открытых дверей состоится в Петровском Дворце

Петровский Дворец пригласил на День открытых дверей. Информация о мероприятии появилась на vk-странице учреждения.

В мероприятии примут участие более 50 коллективов: клуб авторской песни, кукольный театр, коллективы отдела ИЗО и декоративно-прикладного творчества, клуб игры го и другие. Их участники и педагоги расскажут о себе и покажут свое творчество, а также лично пообщаются с родителями и детьми.

Событие пройдет в формате свободного перемещения между локациями с интервалом в 20 минут, что позволит гостям познакомиться с максимальным количеством коллективов за небольшой промежуток времени.

В рамках мероприятия состоится церемония посадки деревьев в память о бывших руководителях хора «Пеллерво». Также гостей ждет музыкальное выступление мужского состава хора на ступенях Дворца. В памятной акции участвуют все воспитанники коллектива, педагоги и родители.

Мероприятие пройдет 19 мая с 17:00 до 18:30.

Ранее о Дне открытых дверей сообщили в Детско-юношеском центре Петрозаводска.