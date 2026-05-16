Несущийся на красный автомобиль снес велосипедиста в Петрозаводске

Несущийся на красный свет автомобиль снес велосипедиста на проспекте Ленина в Петрозаводске.

Авария произошла вечером 15 мая на пешеходном переходе в районе перекрестка улицы Антикайнена и проспекта Ленина.

Судя по записи с камеры наблюдения, легковушка выехала на перекресток, когда автомобили, стоявшие на светофорах на Антикайнена, начали движение, а пешеходы стали переходить проезжую часть. Без последствий проскочить «летун» не смог. Он влетел пешехода с велосипедом, который переходил дорогу. От удара велосипед отбросило в машину, которая стояла для совершения поворота налево. Другие пешеходы подошли на помощь сбитому велосипедисту и помогли ему отойти на тротуар. Водитель легковушки не вышел сразу к сбитому человеку.

