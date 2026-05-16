Утром местами в Карелии ожидается туман

Сегодня, 16 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь с грозой. Ветер днем юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха днём +16...+18°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов днем кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Утром местами туман. Ветер днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +13...+18°С, местами до +22°С.

По прогнозу Федеральной метеослужбы: в Калевале днём +15°C.

В Кеми днём +18°C.

В Кондопоге днём +19°C.

В Медвежьегорске днём +19°C.

В Олонце днём +17°C.

В Пудоже днём +21°C.

В Сегеже днём +20°C.

В Сортавале днём +12°C.

В Суоярви днём +18°C.