16 мая 2026, 08:30
Утром местами в Карелии ожидается туман
Синоптики рассказали о погоде в субботу, 16 мая
Сегодня, 16 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь с грозой. Ветер днем юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха днём +16...+18°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов днем кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Утром местами туман. Ветер днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +13...+18°С, местами до +22°С.
По прогнозу Федеральной метеослужбы: в Калевале днём +15°C.
В Кеми днём +18°C.
В Кондопоге днём +19°C.
В Медвежьегорске днём +19°C.
В Олонце днём +17°C.
В Пудоже днём +21°C.
В Сегеже днём +20°C.
В Сортавале днём +12°C.
В Суоярви днём +18°C.