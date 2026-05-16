«Лада» уложила на бок мотоцикл в карельском городе

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло в пятницу, 15 мая, в Медвежьегорске. Из-за действий водителя автомобиля пострадал мотоциклист. Около 17636 у дома на Советской улице не разъехались автомобиль «Лада Гранта» и мотоцикл «Мотоленд».

Предварительно сообщается, что 54-летний водитель отечественного авто, съезжая с дороги на прилегающую территорию, не пропустил мотоцикл. Транспортные средства столкнулись.

Досталось мотоциклисту 2004 года рождения. Пострадавшего увезли в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о жесткой аварии с женщиной на пешеходном переходе.