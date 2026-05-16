16 мая 2026, 08:15
Столб «смял» легковой автомобиль пополам в городе Карелии
Причину ДТП с пострадавшим на трассе предстоит еще выяснить
фото паблик «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала»
Вечером 15 мая спасателям сообщили о ДТП с легковым автомобилем на трассе «Сортавала». Сообщалось о пострадавшем и о том, что автомобиль «висит» на столбе.
Прибывшие по вызову к месту аварии сортавальские спасатели установили, что автомобиль полностью деформирован. Столб буквально согнул пополам легковушку. Водитель находился рядом.
Спасатели отключили аккумуляторную батарею. Водителя госпитализировали в местную ЦРБ.
Как так вышло, что столб почти переломил машину, предстоит еще выяснить.