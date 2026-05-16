Дожди залили подъезд и квартиры жилого дома в Петрозаводске

Сыро на улице, сыро внутри дома и в квартирах. С проблемой «плачущей» крыши столкнулись жильцы дома № 15-а на Птицефабрике в Петрозаводске. Во втором подъезде несколько дней из-за дождей заливает подъезд. Люди обратились в аварийную службу, специалисты которой предположили, что проблема кроется в водостоке с крыши. Пишут горожане в паблике «Подслушано в Птз».

С кровли выводится дождевая вода через перекрытия подъезда на улицу, в трубу образовалась дырка, из-за чего вся вода стала литься в подъезд и попадать в квартиры. Люди поставили тазики и положили тряпки, чтобы хоть как-то спасти полы в квартире от влаги.

14 мая, как говорят люди, специалисты аварийной службы сказали им, что проблему решили, но 15 мая вода потекла снова. В этот раз дозвониться до кого-либо уже оказалось сложно.

В управляющей компании никто не ответил, в аварийной службе пообещали приехать.

«Управляющая, естественно, не берет, так как не рабочие часы, аварийка говорит, что завтра только с утра приедут, дежурный по городу ничем помочь не может. Квартиры топит! Не только подъезд. Сырость, влага, затем и плесень! Почему никто не может приехать и сделать в ближайшее время, а не когда-то потом?!» - возмущаются в сообществе.