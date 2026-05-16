Суббота для некоторых петрозаводчан началась с сухих кранов

Очередные аварии на сетях произошли в Петрозаводске утром 16 мая. Некоторым горожанам придется обходиться какое-то время без горячей и холодной воды.

Так, по сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, в 06:50 холодную воду отключили в здании музыкального колледжа на Свердлова, 25. Причиной неприятной неожиданности стало некое повреждение на внутридомовой инженерной системе водоснабжения.

В двух домах Первомайского района отключили горячую воду. Ресурса нет в доме № 12 на Первомайском проспекте и в доме № 21 на Московской. Подачу ресурса обещают восстановить к двум часам дня. Причиной неприятного начала субботы стало повреждение на централизованных сетях. Также горячую воду отключили в доме № 28 на проспекте Ленина из-за повреждения на внутридомовой инженерной системе водоснабжения. В этом случае жильцам дома придется ждать до понедельника.

Ранее «Петрозаводск говорит» называл сроки отключения горячей воды.