Дорожники рассказали о результатах работ за год

В уходящем году были проведены капитальные и текущие ремонты дорог, а также заменены верхние слои асфальтобетонного покрытия, сообщает ФКУ Упрдор «Кола».

В Республике Карелия на год раньше запланированного срока был модернизирован участок автодороги А-215 Лодейное Поле–Вытегра–Прокшино–Плесецк–Брин-Наволок с 58-го по 74-й км, подъезд к Петрозаводску. Здесь в рамках капитального ремонта обновлено земляное полотно, заменены водоотводные трубы и выполнен монтаж локальных очистных сооружений. Как и на ранее обновленных участках дороги, здесь уложено трехслойное асфальтобетонное покрытие. Основным итогом этой работы стало улучшение транспортной доступности для нескольких населенных пунктов Прионежского района республики.

Среди других важных результатов капремонта – устранение грунтового разрыва протяженностью почти 6 км. Кроме того, проведены мероприятия по улучшению комплексного обустройства участков дороги в границах деревни Каккарово и в старинном вепсском селе Шёлтозеро.

А в начале декабря завершился капитальный ремонт еще одного отрезка этой трассы протяженностью 9,5 км – от границы Карелии с Ленинградской областью до 53-го км дороги.

Дорожниками начат ремонт участка с 969-го по 989-й км автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия, а на участке с 1051-го по 1071-й км этой трассы в рамках работ по содержанию заменены слои износа — верхняя часть полотна проезжей части.

Также слои износа заменены на автодороге А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола» — с 393-го по 464-й км. Подобные мероприятия проведены и на автодороге А-137 трасса Р-21 «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – граница с Финляндской Республикой (на двух участках со 107-го по 119 км и со 199 по 205-й км).

Кроме того, замена слоев износа выполнена на участке с 215-го по 273-й км автодороги А-121 «Сортавала». На участке с 313-го по 338-й км этой же трассы устроены защитные слои, которые предохраняют верхнюю часть асфальтобетона и улучшают сцепление автомобильных колес с дорожным покрытием.

Значимым событием стало введение в эксплуатацию капитально отремонтированного моста через реку Чирко-Кемь в составе федеральной трассы А-137 (Муезерский район Карелии) после двухлетних работ.

Кроме того, в течение сезона дорожных работ 2025 года в регионе в рамках мероприятий по содержанию было обновлено покрытие более чем на 60 км автодороги «Кола» – на трех участках были заменены слои износа.