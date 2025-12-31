Множество рейсов задерживаются в аэропорту «Пулково»

В Санкт-Петербурге 17 самолетов задерживаются в аэропорту «Пулково». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что основные причины задержек в воздушной гавани - это позднее прибытие самолетов, метеоусловия аэропортов прибытия и ограничения в воздушном пространстве некоторых аэропортов юга. Пассажирам задерживающихся самолетов предоставляется питание.

