Аналитики подсчитали стоимость бутерброда с икрой на Новый год

Один бутерброд с черной икрой к новогодним праздникам в 2025 году будет стоить 656 рублей, подсчитали аналитики «Контур.Маркета».

«Один бутерброд, состоящий из 10 граммов черной икры, 10 граммов сливочного масла и 30 граммов хлеба, в среднем стоит около 656 рублей»,

- выяснили аналитики, проанализировав 1,7 миллиона чеков для икры и 5,6 миллиона чеков для масла и хлеба в ноябре-декабре 2025 года.

При этом набор продуктов для бутерброда в магазине будет стоить 13 023 рубля. Самым дорогим ингредиентом станет икра, за 200 граммов которой в среднем по стране просят 12 662 рубля. Брикет сливочного масла в 180 граммов обойдется в 283 рубля, а хлеб - в 78 рублей.