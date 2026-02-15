У пенсионера выманили больше миллиона рублей в Карелии

66-летний житель Петрозаводска пострадал от мошенников – мужчина перевел аферистам более 1,5 млн рублей, сообщили в республиканском МВД.

Уточняется, что пенсионеру пришло смс-сообщение якобы с портала «Госуслуги» о том, что неизвестный получил доступ к личному кабинету мужчины, скачал персональные данные и электронную подпись. В сообщении был указан телефон для справок, по которому мужчина перезвонил. С ним пообщались лже-специалисты «Роскомнадзора» и «Росфинмониторинга». От них петрозаводчанин узнал, что от его имени оформлена доверенность на человека, который находится в розыске.

К «работе» с пенсионером подключился представитель силового ведомства и запретил рассказывать о произошедшем. Мужчину убедили купить новый мобильный телефон и перевести более 1,5 млн рублей на сторонний счет.

«После этого с мужчиной связался «юрист», который пояснил, что от его имени все-таки оформили кредит. Он потребовал срочно найти деньги и закрыть его. Когда пенсионер пришел в банк, выяснилось, что никакого кредита у него нет. Тогда он понял, что его обманули»,

- говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.