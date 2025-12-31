31 декабря 2025, 16:23
До минус 26 обещают 1 января в Карелии
Небольшой снег ожидается в первый день года в республике
Фото: «Петрозаводск говорит»
Завтра, 1 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха -13, -15°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха в течение суток -13, -18°С, местами -21,-26°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ожидается -11-18, облачно, снег, туман.
В Сегеже -12-17, пасмурно, небольшой снег, туман.
В Сортавале -14-17, пасмурно.
Ожидается слабая геомагнитная буря.