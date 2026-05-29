Олег Поляков сообщил о рекомендациях для органов местного самоуправления по составлению интерактивных карт с местами укрытия, в том числе от БПЛА

Карту бомбоубежищ пообещали выпустить в Карелии. Об этом сообщил председатель госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков на комментарий петрозаводчанки в соцсети.

По словам горожанки, карты бомбоубежищ есть в Петербурге, по ее мнению, петрозаводчане и жители Карелии тоже должны знать, где им можно укрыться.

«Интересно, они подготовлены и укомплектованы всем необходимым для людей на случай атак БПЛА?!» - поинтересовалась женщина на странице главы региона.

Другие пользователи ее поддержали: «Тоже интересует этот вопрос. На Перевалке в частности, если нет подвала в доме», «Также актуален данный вопрос по Лоухскому району, пгт.Чупа?».

Поляков сообщил, что 21 мая на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций были одобрены рекомендации для органов местного самоуправления по составлению интерактивных карт с указанием мест возможного укрытия населения, в том числе от угрозы БПЛА.

«Комиссией поручено муниципалитетам провести актуализацию имеющихся на соответствующих территориях укрытий и оценить их состояние. Интерактивные карты с местами укрытий довести до населения», - написал чиновник.

Ответ Олега Полякова некоторые пользователи сочли слишком размытым, также им стало не понятно, чем занималась эта комиссия до 21 мая. Люди указали и на то, что в приграничных территориях проблемы с мобильной связью и интернетом, а у многих пожилых людей кнопочные телефоны.

«Чем вы раньше занимались? Какие сайты? У людей, которые живут у границы нет нормальной сотовой связи и интернета! У пожилых людей телефоны кнопочные. А вам лишь бы на сайт отправить. Очередные отписки, за которые никто не отвечает!»

Отвечая на другие комментарии, карельский чиновник указал, что памятки по действиям населения во внештатных ситуациях есть на официальных сайтах муниципалитетов в разделе ГО и ЧС, также действует короткий номер экстренных служб.

Представители администрации Петрозаводска также в комментариях на странице главы республики сообщили, что в случае сигнала о ракетной опасности, людям следует самим найти укрытие. Где его искать и что делать при обнаружении дрона, мэрия рекомендовала читать на сайте горадминистрации.

«Порядок создания защитных сооружений гражданской обороны утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 номер 1309. В соответствии с данным Порядком для укрытия населения используются как имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны, так и объекты, которые можно приспособить под такие сооружения, - заглубленные помещения и подземные пространства (цокольные этажи, подвалы, подземные парковки и т.п.). Если через систему оповещения населения будет подаваться сигнал «Внимание Всем!», необходимо выслушать речевое сообщение. Если будет передано сообщение: «Ракетная опасность» не надо никуда бежать. Нужно самостоятельно найти укрытие. С памятками: «Как найти укрытие» и «Действия при обнаружении беспилотного летательного аппарата» можно ознакомиться на сайте администрации», - говорится в сообщении мэрии.