Две компании отозвали иски в Арбитражном суде Карелии

Бывшие владельцы мусорного оператора отозвали иски на миллиард рублей, об этом сообщили в Арбитражном суде Карелии.

25 мая в суд поступили иски к «Карельскому экологическому оператору» от ООО «ЭкоЛайн» о взыскании 816, 8 млн рублей и ООО «МКМ-Логистика» о взыскании 124,9 млн рублей. Претензии были связаны с задолженностью по договорам. Но через два дня компании обратились в суд с ходатайством об отзыве исков.

«Поскольку на день подачи указанных ходатайств вопрос о принятии исковых заявлений судом не был разрешен, определениями от 28.05.2026 по делам №А26-4521/2026 и №А26-4523/2026 исковые заявления возвращены истцам на основании пункта 3 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», - сообщили в суде.