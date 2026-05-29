В Карелии выбрали лучшую автоледи в погонах

В столице Карелии прошел конкурс среди сотрудниц Госавтоинспекции

В Петрозаводске состоялся конкурс профессионального мастерства «Автоледи в погонах» среди сотрудниц Госавтоинспекции республики. Событие было посвящено 90-летию со дня образования Госавтоинспекции МВД России, сообщили в республиканском ведомстве.

За победу боролись 10 претенденток из разных районов Карелии. Участницам предстояло сдать теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения, продемонстрировать навыки фигурного вождения автомобиля на полосе препятствий, пройти этап по служебной подготовке и оказанию первой помощи, а в интеллектуальной викторине — показать эрудицию и умение работать в паре. Точку в конкурсном дне поставило дефиле.

Сообщается, что каждую участницу отметили индивидуальной номинацией, подчеркивающей её сильные стороны.

Победу одержала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения из Петрозаводска Элина Васильева. Второе место присуждено старшему инспектору безопасности дорожного движения из Пряжинского района Марии Вольячной, третье — инспектору из Беломорского округа Александре Михайловой.