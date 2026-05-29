Финляндия поставила рекорд по выдаче гражданства в прошлом году

Больше всего финских паспортов было предоставлено гражданам России, Ирака, Афганистана, Сирии и Сомали

Гражданство Финляндии в 2024 году получили рекордные 14,7 тыс. человек.

Больше всего финских паспортов было предоставлено гражданам России, Ирака, Афганистана, Сирии и Сомали, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на финскую миграционную службу (Migri).

Уточняется, что количество получивших финское гражданство в 2024 году превысило рекорд 2023 года (12 224 человека) и стало самым большим за все годы независимости Финляндии.

Всплеск числа решений о предоставлении гражданства в ведомстве объяснили тем, что обработали заявления, накопившиеся за прошлые годы.

В Финляндии начали ужесточать условия получения гражданства страны в 2023 году. С того времени внесли еще ряд поправок.

В настоящее время от соискателей требуют более длительного проживания в Финляндии — в течение 8 лет, наличия стабильного источника дохода и безупречного образа жизни.

Издание отмечает, что новым требованием для получения финского паспорта станет экзамен на гражданство, который Финляндия вводит с 2027 года. Тестирование будет проводиться в электронном виде на финском или шведском языке.

По данным Migri, с начала этого года фиксируется ежемесячное снижение числа заявлений от претендентов на финский паспорт.