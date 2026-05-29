Мужчина погиб в горящей квартире в Петербурге

В Северной столице смертельный пожар унес жизнь человека

Фото: Shopify

Днем 29 мая в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел смертельный пожар. В горевшей квартире оборвалась жизнь мужчины, сообщает МЧС города.

По данным источника, сообщение о возгорании в одной из квартир трехэтажного дома поступило в 13:04. На место отправились 15 специалистов. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, и справиться с ним удалось в течение получаса. Однако в горевшей комнате был найден труп. Обстоятельства случившегося теперь предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее сообщалось о том, что четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на российской трассе.