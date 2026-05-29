«КСМ» поделилась свежим видео со стройплощадки детсада в Сортавале

Учреждение рассчитано на 150 мест, ввод в эксплуатацию запланирован на конец лета 2026 года

Фото: КСМ

Строительство детского сада в Сортавале началось летом 2025 года. К настоящему времени смонтирована коробка здания, выполнены кровельные работы, наружная отделка, наружные сети водопровода и канализации. Завершаются работы по благоустройству территории, монтажу малых архитектурных форм на прогулочных площадках. Внутри здания в завершающей стадии отделочные, электромонтажные и сантехнические работы, а также оснащение здания всем необходимым оборудованием и мебелью.

За последние 10 лет компания «КСМ» построила 16 детских садов. Следует отметить, что детский сад в Сортавале существенно отличается от построенных ранее и по своему внешнему облику, и с точки зрения технологии строительства, это связано с изменениями в требованиях к строительству детских дошкольных учреждений и с необходимость гармонично вписать новые здания в окружающий городской ландшафт. Проект детского сада разработан известной в республике проектной организацией ООО КЦИП «Алгоритм» (предприятие группы «КСМ»).

Видео: КСМ.