Первого июня в Петрозаводске откроют сезон городских фонтанов

Праздник ко Дню защиты детей пройдёт на Берёзовой аллее: гостей ждет весёлая программа от «РКС – Петрозаводск» и Городского дома культуры (0+)

Уже 1 июня торжественно откроется сезон городских фонтанов. «РКС – Петрозаводск» приглашают всех желающих встретить это событие ярко, шумно и по-летнему радостно

В этот день «ПКС – Водоканал» запустят фонтаны, которые снова станут любимыми точками притяжения для прогулок, встреч и фотографий.

Особую атмосферу подарит традиционный праздник ко Дню защиты детей, который «РКС – Петрозаводск» и Городской дом культуры проведут в этом году в новом месте: на Древлянке, у фонтана на Берёзовой аллее. Маленьких гостей ждёт весёлая развлекательная программа. К тому же, в этот день обещают теплую и солнечную погоду.

В этот день оживут и другие городские фонтаны:

- «Плачущий камень» на улице Антикайнена;

- фонтан в сквере «Аквамарин»;

- «Солдат, женщина и ребёнок» в Центральном сквере;

- «Молекула Фуллерена»;

- «Калевала» в сквере имени Элиаса Леннрота.

Приходите 1 июня в 11:00 к фонтану на Берёзовой аллее, чтобы вместе открыть лето и зарядиться хорошим настроением на все тёплые месяцы!

Возрастное ограничение: 0+.