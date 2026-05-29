Четверо погибли в ДТП с грузовиком на российской трассе

В Пензенской области легковой автомобиль трагически влетел в грузовик

Четыре человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.

По данным источника, трагедия произошла 29 мая на 667-м километре федеральной трассы "Урал". Столкнулись автомобили "Форд Фокус" и "Мерседес" с полуприцепом. В результате случившегося водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались. Обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте работают экстренные службы и правоохранители.

