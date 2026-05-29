 Перейти к основному содержанию
29 мая 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Общество

19

Современным детям показывают корову в музее Карелии

Манекен в музее коровы планируют доить
музей коровы
фото: Петрозаводск говорит

В деревне Мегрега работает единственный в республике Музей коровы. Экспозиция располагается на втором этаже старинного дома - 1905 года постройки. 

 

 

За несколько лет работы этот сельский музей посетили более 2000 человек, а его создательница, местная жительница Надежда Уткина провела более ста экскурсий. 

Сейчас она вместе с активистами села собирает материалы, чтобы один из залов музея посвятить людям труда, создать фотолетопись, куда войдет и ее мама, которая отработала в племсовхозе более 40 лет.  

Метки