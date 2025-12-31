Карельский Дед Мороз Талвиукко поздравляет жителей Карелии с наступающим Новым годом!

Талвиукко в переводе означает «Зимний дед». Он живет в собственной резиденции недалеко от Петрозаводска. Там принимает письма от детей и готовит для них подарки. А под самый Новый год запрягает в свои сани ездовых собак и отправляется в путь.

Талвиукко: «Здравствуйте, мои дорогие. Я, карельский Деде Мороз Талви Укко, поздравляю жителей и гостей Карелии с наступающим 2026 годом! В этом году желаю вам исполнения самых сокровенных желаний, желаю крепкого богатырского здоровья».