«Бывший коллега» развел петрозаводчанку на деньги

Все началось с того, что 48-летнюю петрозаводчанку неожиданно добавили в чат сотрудников организации, в которой она работала четыре года назад, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Вскоре ей написал бывший коллега, состоящий в том же чате, и объяснил, что произошла утечка данных бывших и нынешних работников компании. В офис приходил сотрудник силовых структур, усиленно интересовался личностью гражданки, сверял документы.

Через два часа после тревожной переписки поступил звонок будто бы от представителя ФСБ. Тот уведомил петрозаводчанку, что с помощью её персональных данных преступник попытался перевести крупную сумму, но операцию заблокировал банк.

Мужчина предупредил: горожанку могут посчитать причастной к незаконной деятельности. Чтобы этого не произошло, срочно нужно выполнить все указания сотрудника Центробанка, лишь так можно всё исправить.

«Представитель Центробанка» вскоре связался с жительницей города и объяснил дальнейшие действия. Женщина должна был перевести все накопления на «внутренний банковский счёт», доступ к которому будет только у неё. Такая процедура якобы поможет избежать неприятностей. Взволнованная женщина стала следовать инструкциям, в ходе которых она перечислила на неизвестные счета все накопления, а также деньги, взятые в долг у матери. В итоге на счета аферистов она перечислила 1 535 000 рублей.

Как вы понимаете, никакой бывший коллега ей не писал. От имени ФСБ и Центробанка также действовали киберпреступники. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».