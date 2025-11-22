Троллейбусы изменят маршруты в Петрозаводске

В понедельник, 24 ноября, три троллейбусных маршрута изменятся в Петрозаводске. Об этом сообщили в МУП «Городской транспорт».

По данным предприятия, из-за проведения работ на сетях и отключения тяговой подстанции троллейбусы №1, 7 и 8 будут ходить до улицы Хейкконена, а не до улицы Чистой. Это продлится с 10 до 17 часов.

Ранее сообщалось о том, что горожане пожаловались на расписание троллейбусов в Петрозаводске.