Жители карельского села благодарят за тепло в домах кочегаров

Новогодние праздники – время, когда мы особенно ценим тех, кто обеспечивает комфорт, уют и благополучие. Наряду с медиками, пожарными и полицейскими свою важную работу в эти дни выполняют и кочегары. Их труд, зачастую остающийся в тени, абсолютно незаменим. Пока мы наслаждаемся теплом и комфортом в своих домах, именно кочегары обеспечивают бесперебойную работу отопительных систем.



«У нас работают люди, для которых наши праздники — их рабочие будни. И это работники жилищно-коммунального хозяйства, работники котельных, которые обеспечивают теплом жителей в домах по улице Заводской и переулку Школьному в селе Крошнозеро. По прогнозу в ближайшие дни ожидается холодная морозная погода, температура ниже средней на 8-10 градусов. Для работников это непростая ситуация, для того, чтобы не допустить промерзания системы отопления, от них требуется максимальная отдача. И мы уверены, что они справятся, в наших домах, несмотря на морозы, будет тепло и комфортно!», — благодарит администрация Крошнозерского сельского поселения работников котельной.



Смена у кочегара длится 12 часов. Люди работают по одному. Для начала им надо уголь нагрузить вручную в огромные железные тачки. Потом их дотолкать их до котла. А потом только успевай подкидывать уголь в прожорливую печь.

Вот, где по-настоящему жарко. В одну печь за смену приходится перекидать до одной тонны угля (все зависит от температуры воздуха на улице). Потом надо убрать из печки золу и вывезти на улицу шлак. И в таком быстром темпе операторы котельных трудятся на протяжении всего отопительного сезона.



«Уважаемые работники котельных, искренне благодарим Вас за Ваш нелегкий труд и оперативную работу!», — присоединятся к благодарности жители села Крошнозеро.

Напомним, что в ближайшие дни сохранится холодная погода. Синоптики дали срочное предупреждение для жителей Карелии: идут аномальные морозы.