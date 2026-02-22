Спасатели выносили людей из горящего дома в центре Петрозаводска

22 февраля в центре столицы Карелии вспыхнул пожар. Огонь охватил одну из квартир двухэтажного дома на улице Горького, 21. Спасатели ломали стену в доме, выносили на руках людей. Из дома валил дым. Кадры с места тушения показало МЧС региона.

Из жилого дома эвакуировали четверых человек. В тушении пожара задействованы более 20 человек и семь единиц техники.

Ранее мы писали о пожаре в доме на Чернышевского в Петрозаводске. Спасатели эвакуировали людей, на пожаре пострадал один человек.