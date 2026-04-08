Российские ученые сделали открытие в водоемах на Камчатке

Российские биологи сделали уникальное открытие в глухих водоемах у Ичинского вулкана на Камчатке, сообщает «Комсомольская правда».

По данным источника, ученые обнаружили два необычных вида рыб.

Так, в озере Ночное ученые нашли жилую нерку — кокани. Это карликовая родственница обычной нерки, которую раньше встречали только в трех озерах полуострова. В своем новом «доме» кокани питается крошечным зоопланктоном, вырастает всего до 200 граммов и созревает к 4–5 годам.

В озере Рыбное ученые обнаружили странного гольца с необычным строением черепа. У этой рыбы перед глазами есть дополнительная хрящевая пластина, а ее боковая линия лежит не внутри костей черепа, а снаружи, что для лососевых рыб большая редкость.

В настоящее время исследователи проводят молекулярно-генетические анализы, чтобы понять, когда и как эти формы отделились от своих проходных сородичей.