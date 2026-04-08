Спасатели вытащили застрявшего под ванной толстенького пса

В Москве спасатели провели необычную операцию и пришли на помощь толстенькому псу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

По данным источника, собака породы джек-рассел-терьер плотно пообедала и забралась отдохнуть под ванну. А вот выбраться оттуда пес уже не смог. Ситуация оказалась настолько серьезной, что хозяйка животного вызвала специалистов.

К публикации прикреплено видео, на котором уже спасенный пухленький пес возмущенно рычит и тяжело дышит, высунув язык. «Очень ругается! Все, спасли тебя!», - прокомментировала произошедшее хозяйка.

