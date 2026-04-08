Преподаватель из Карелии стала членом жюри всероссийского конкурса

Преподаватель Детской музыкальной школы №1 им. Г. Синисало, заслуженный работник культуры Карелии и лауреат премии Правительства России в области культуры «Душа России» Елена Магницкая стала членом жюри всероссийского конкурса-фестиваля «Центр талантов – 2026» (0+), сообщили в управлении культуры Петрозаводска.

Елена Магницкая с коллегами из Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина и Петрозаводского музыкального колледжа имени К.Э. Раутио оценивала выступления в номинациях «Художественное слово», «Инструментальное исполнительство», «Академический вокал», «Народный вокал», «Эстрадный вокал».

Помимо работы в жюри конкурса наша землячка провела мастер-класс по игре на разных видах кантеле для преподавателей и учащихся.

