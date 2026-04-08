Фронтовая медицина: в Нацмузее Карелии открылась новая выставка

В Национальном музее Карелии открылась выставка «Медики Карельского фронта» (12+). Эту экспозицию посвятили Дню Победы и героическому труду медицинского персонала Карельского фронта.

«Как известно, Карельский фронт был самым протяжённым и имел сложно природно-климатические условия: длительная и суровая зима, сложный ландшафт, скалы, болота и так далее. Выставка рассказывает о том, как в экстремальных условиях решались сложнейшие задачи по сохранению жизни защитников Отечества. Самая главная задача медиков – вернуть бойцов на фронт. И как говорят цифры, карельским медикам удавалось восстанавливать большое количество солдат и офицеров. 72% людей, прошедших лечение, возвращались на Карельский фронт. Это был один из самых высоких показателей среди всех фронтов Красной Армии. Что касается заболеваний, то первое место, конечно, занимали обморожения. Сами представьте, провести несколько дней в зимнем окопе. Кроме этого, чаще всего у бойцов фиксировали легочные заболевания. И, конечно, разные боевые ранения»,

- рассказал порталу «Петрозаводск говорит» директор Нацмузея Карелии Михаил Гольденберг.

Первыми помощь раненым оказывали санитары. Их специально обучали. А в палаты для тяжело раненных могли зайти не все взрослые люди. Михаил Гольденберг на открытии выставки рассказал историю 12-летней девочки Лины Орловой, которая помогала в госпитале в Беломорске именно в таких палатах. Она получила государственную боевую награду.

Особую сложность представляла служба именно на Карельском фронте. Суровый климат, болотистая местность и густые леса диктовали свои условия. Эвакуация раненых часто проводилась на лошадях, оленях, катерами или самолетами в непогоду.

Экспозиция «Медики Карельского фронта» разделена на две части. В одном из залов представлена работа военных ветеринаров, которые спасали животных на войне.

Особое внимание уделяется подвигу отдельных медицинских работников и их самоотверженному служению. На выставке подробно будет рассказано о врачах Михаиле Иссерсоне, Василии Баранове, Абраме и Константине Гуткиных, Александре Никольском, Александре Вишневском.

Также на выставке представлены работы художников военного времени: Михаила Копейкина, Бориса Жадановского, Веры Бельской, фотографии Семена Раскина, Гавриила Анкудинова, Петра Беззубенко.

Выставка будет работать до 15 июня 2026 года.