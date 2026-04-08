9 апреля в Карелии осадки не ожидаются

В четверг, 9 апреля, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днём +4...+6°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, ночью на юге местами порывистый, на севере днем южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -4...-9°С, днём +4...+9°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -4°C, днём +6°C.

В Кеми ночью -3°C, днём +5°C.

В Кондопоге ночью -4°C, днём +6°C.

В Медвежьегорске ночью -3°C, днём +7°C.

В Олонце ночью -5°C, днём +7°C.

В Пудоже ночью -6°C, днём +8°C.

В Сегеже ночью -4°C, днём +5°C.

В Сортавале ночью -3°C, днём +7°C.

В Суоярви ночью -4°C, днём +6°C.