В Карелии прошел туристический слет для детей «Нурмолица 2026»

База труда и отдыха деревни Нурмолицы вновь стала центром детского туризма. На базе собрались пять команд из Центров помощи детям Карелии и школы деревни Тукса Олонецкого района, чтобы разделить радость дружбы, спортивных достижений и незабываемых впечатлений.

Юбилейный турслет открылся под гимн России, после чего команды представили себя, демонстрируя свои визитные карточки. Затем участники окунулись в мир настоящих приключений: захватывающий кросс-поход по лесной местности проверил их выносливость, а стремительная велоэстафета – скорость и реакцию.

После сытного обеда наступила очередь водных испытаний. Мастерство в технике водного туризма участники демонстрировали на рафте, а затем всех ждало игровое многоборье с совершенно новыми и интересными играми, подарившими массу позитивных эмоций.

А после напряженной борьбы места распределились так:

1 место: Туксинская основная общеобразовательная школа Олонецкого района

2 место: Центр помощи детям «Солнечный» г.Олонец

3 место: Центр помощи детям «Надежда» г. Петрозаводск

Но настоящий праздник только начинался. В честь юбилея в гости к детям заглянул веселый медведь, прошла лотерея с ценными призами, также был приготовлен огромный праздничный торт.