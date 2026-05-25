Последние звонки гремят в школах Петрозаводска

В некоторых школах Петрозаводска отзвенели последние звонки, в некоторых праздник состоится на этой неделе. Глава города Инна Колыхматова поздравила школьников с началом взрослого пути.

«Последний звонок — символ окончания беззаботной поры детства и старта большого взрослого пути. От всего сердца поздравляю вас с этим трогательным и волнительным праздником. Школьные годы навсегда останутся в вашей памяти. Здесь вы обрели верных друзей, получили знания, научились побеждать и справляться с трудностями. Впереди — новые горизонты, серьезные цели и амбициозные задачи»,

- написала мэр карельской столицы.

Выпускникам она пожелала смело смотреть вперед, не бояться выбора и верить в свои силы. Колыхматова пожелала юным горожанам поступить в лучшие вузы, освоить востребованные профессии и вернуться в родной город, чтобы сделать его современнее и уютнее. За труд и терпение она поблагодарила учителей, а родителей за поддержку.