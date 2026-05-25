Карелия получит больше денег на ремонт дорог

В этом году региону выделили на 3% больше средств на ремонт дорог. В общей сложности в Карелии собираются привести в порядок 95 километров дорог – это на 3,7 км больше, чем годом ранее.

Из дорожного фонда республики на ремонт выделено более 3,8 млрд рублей, сообщает РБК.

В планах отремонтировать 9,3 км дороги «Коткозеро - Вагвозеро», более 8,5 км дороги «Суоярви - Юстозеро - Медвежьегорск», а также за два года 23 км автодороги «Кола - Калевала - Лонка». Дороги будут ремонтировать и в других районах республики.

Еще 1,9 млрд рублей выделено на содержание региональных дорог.