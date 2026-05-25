Стартовало предварительное электронное голосование «Единой России»

В России стартовало предварительное голосование «Единой России». Оно продлится до 31 мая.

Процедура впервые проходит электронно по всей стране. Чтобы обеспечить ее легитимность, сохранность данных избирателей и защитить от внешнего вмешательства, в партии разделили ключи шифрования блокчейна. Хранителями четырех частей ключа стали: Герой РФ, медсестра Людмила Болилая; член Генсовета партии, Герой РФ, сенатор Александр Карелин; президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский; президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

В предварительном голосовании могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В Карелии одним из первых принял участие в голосовании глава республики, секретарь реготделения партии Артур Парфенчиков. Он напомнил, что по итогам голосования определятся кандидаты, которые представят «Единую Россию» на осенних выборах в Госдуму, Заксобрание Карелии и Петрозаводский городской совет.

Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 29 мая на сайте pg.er.ru.