Грипп не ушел из Карелии, несмотря на близость лета

В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости в регионе. За неделю с 18 по 24 мая выявлено два случая COVID-19, а также 2999 случаев ОРВИ и гриппа.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости деятельность образовательных организаций не приостанавливали. В регионе «гуляют» парагрипп, риновирусы, сезонный коронавирус, грипп А, РС-вирусы.

При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 16,4%.