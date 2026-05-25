25 мая 2026, 16:17
Грипп не ушел из Карелии, несмотря на близость лета
Почти три тысячи человек слегли с разными вирусами за неделю
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости в регионе. За неделю с 18 по 24 мая выявлено два случая COVID-19, а также 2999 случаев ОРВИ и гриппа.
За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости деятельность образовательных организаций не приостанавливали. В регионе «гуляют» парагрипп, риновирусы, сезонный коронавирус, грипп А, РС-вирусы.
При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 16,4%.