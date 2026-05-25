Для маленьких петрозаводчан устроят праздник

Большой детский праздник устроят на Древлянке. Горожане смогут встретить и лето, и отметить День защиты детей (0+).

1 июня с 12:00 до 19:00 на площадке у торгового центра «Лотос Plaza» гостей праздника ждут угощения, подарки, творческие выступления, интерактивные площадки, различные развлечения. Вход на мероприятие бесплатный.

«Фестиваль Движения Первых — это повод провести первый день лета ярко, активно и всей семьей», - отметили в управлении по молодежной политике.