Пропавшего в Карелии мужчину зверски убили

Двух пудожан обвинили в зверской расправе после исчезновения 44-летнего жителя Карелии. В полицию обратились родные пропавшего мужчины.

В ходе поисков удалось найти велосипед пропавшего. Его обнаружили около реки, а вскоре местные жители нашли в реке Водла тело пропавшего. Возникла версия о насильственной гибели мужчины. Подозреваемых вычислили.

По версии карельских следователей, 30 марта в помещении вблизи дома по улице Лыжная в Пудоже между тремя знакомыми на почве личной неприязни возник конфликт. Двое зверски избили битой знакомого. Мужчина умер на месте. Сообщники погрузили тело в машину и отвезли к реке, после чего сбросили труп с моста.

В помещении, где произошло убийство, они прибрались, оттерли кровь. Орудие преступления и другие предметы они вывезли за 70 километров от Пудожа и сожгли.

Силовики задержали подозреваемых. В ходе допроса злоумышленники сознались в убийстве и сокрытии улик. Их арестовали.