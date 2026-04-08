Названы сроки введения нового предмета в российских школах

С 1 января 2027 года в российских школах начнется преподавание нового предмета. Об этом рассказали в минпросвещения страны, передает РИА Новости.

Изучение духовно-нравственной культуры начнется у учеников пятого класса. Курс предполагает 17 уроков, они будут проходить один раз в неделю. С 1 сентября 2027 года этот предмет появится в расписании учеников шестых и седьмых классов.

