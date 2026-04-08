Многоканальное мошенничество: тренды киберпреступлений в 2026 году

Злоумышленники активно адаптируются под поведение пользователей, используя как традиционные сценарии, так и новые подходы, охватывая сразу несколько каналов связи — СМС и голосовые звонки, электронную почту и мессенджеры.

За первый квартал 2026 года было заблокировано более 107 млн звонков по подозрению в мошенничестве — на 18% больше, чем в первом квартале 2025 года. Схожую динамику показывают и СМС: почти полмиллиарда сообщений заблокировали по подозрению в мошенничестве и спаме, что на 15% выше показателей прошлого года. При этом число жалоб абонентов на мошенничество снизилось, а это значит, что большая часть угроз была нейтрализована ещё до того, как пользователи с ней столкнулись.

Злоумышленники всё чаще комбинируют каналы: фишинговое письмо ведёт на поддельный сайт, после ввода данных абонент получает звонок от «специалиста», который предлагает установить «защиту» — на самом деле это вредоносное приложение. Атаки становятся многоканальными, поэтому и защита выстраивается на разных уровнях: фильтры оператора блокируют опасный трафик, антивирус отслеживает вредоносные приложения, а почтовый сервис — фишинговые письма.

Фишинг и мошеннические сообщения становятся основным способом проникновения вредоносного ПО в телефоны. Всплеск заражений смартфонов мы зафиксировали еще в прошлом году, и эта тенденция усиливается: в первом квартале 2026 года МегаФон выявил на 124% больше заражённых устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

— рассказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

За первый квартал 2026 года количество заблокированных вредоносных писем Почты Mail снизилось на 5,6% и составило 6,7 млрд по сравнению с 2025 годом. В тренде — письма под видом уведомлений от государственных сервисов с угрозой о штрафах и сообщениями о задолженностях. В марте были особо популярны письма о доставке с предложением принять цветы или подарок в честь гендерного праздника. Эти письма выглядят как дружеские поздравления, но ведут на ресурсы, где злоумышленники получают личные данные и доступ к финансам пользователей.

В конце 2025 года мы зафиксировали волну целевых атак на медицинские учреждения в России: вредоносные письма рассылались от имени страховых компаний и больниц и были связаны, например, с жалобами пациентов в рамках ДМС. Уже в феврале 2026 года аналогичные подходы начали применять против промышленных предприятий: письма имитировали уведомления о якобы выявленных нарушениях. Также в январе 2026 года была зафиксирована масштабная кампания группировки Silver Fox: организации получали письма под видом уведомлений от налоговых органов. Всего за месяц обнаружено более 1600 таких сообщений; в атаках использовались ранее неизвестные загрузчики и Python-бэкдор ABCDoor,

— комментирует Андрей Ковтун, руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского».