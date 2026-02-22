Снегоуборочный трактор раздавил женщину в Москве

Пешеход угодила под снегоуборочную технику в Москве. Трагедия случилась 21 февраля во дворе жилого дома на Дмитровском шоссе.

Маленький трактор высыпал снег в трактор побольше. В какой-то момент техника начала движение. В это время на дороге находилась женщина, трактор поехал прямо на нее. Она отодвинулась ближе к краю дороги, но там был сугроб. В итоге ее ноги оказались под мощными колесами тяжелой техники. Трактор проехал по пострадавшей сначала передними колесами, а потом задними.

По информации телеграм-канала 112, пострадавшую женщину в состоянии клинической смерти доставили в больницу.

Москвичи пожаловались, сто недовольны работой УК, так как пешеходные тротуары не были убраны от снега, из-за чего женщина, вероятно, пошла по дороге.