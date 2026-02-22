Чиновники в Карелии решили, что людям не нужно зимой ездить в аптеку

Жители ведлозерского поселка Кинелахта оказались в транспортной блокаде из-за решения карельских чиновников отменить автобусный маршрут. Селяне обратились за помощью в российский Следком.

Жители Кинелахты написали председателю СК Александру Бастрыкину, что в 2025 году профильные структуры решили ликвидировать на зимний период маршрут регулярных автобусных перевозок между поселком и районным центром.

Из-за этого люди не могут добраться до аптек, медицинских и социальных учреждений, расположенных далеко от их поселка. Они обращались в различные инстанции, но людей там никто не услышал. Из-за отмены автобуса и нарушения прав на транспортную доступность в карельском Следкоме возбуждено уголовное дело.

Бастрыкин поручил коллегам доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.