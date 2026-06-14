Следователи работают на месте гибели ребенка в Карелии

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели семилетнего мальчика на Ладожском озере в Лахденпохском округе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным СК, 12 июня семья из четырех взрослых и двух детей приехала на остров Есисаари на отдых из Санкт-Петербурга. Вскоре один из несовершеннолетних пропал. К поискам были привлечены спасатели. Под вечер 13 июня тело ребенка было найдено в водах Ладоги.
Следователи провели осмотр места трагедии. Назначены необходимые экспертизы для определения причины смерти мальчика. Проводятся следственные действия.