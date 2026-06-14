Пивной фолк отгремел на главной сцене «Воздуха Карелии»

Петрозаводские друзья группы «Тролль гнет ель» поднялись на сцену фестиваля

Фото "Петрозаводск говорит"

«Привет, наши карельские братья во хмелю!» - поздоровался с публикой харизматичный солист группы «Тролль Гнет Ель» Константин Румянцев. Глотнул из пол-литровой кружки пива и выдал лучшие боевики, а их за 10 альбомов набралось немало.

Питерские фолк-метал-музыканты играют с публикой, создают драйвовое настроение. Тем более, что «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) их любимый фест.

«Воздух», дай шума!» - требовал Константин и поздоровался с «Волшебной Карелией». Публика с готовностью отзывалась, устремляясь в пляс.

На середине концерта Ольга Сайко достала волынку. С этим «заморским инструментом» группа ввела зрителей в танцевальный транс.

«Раз достал волынку, то и следующую песню на ней играй, чего ради одной песни тискать инструмент», - смеялся Константин. И продолжил шоу.



Какой же сет «Троллей» без рекордов? Солист предложил устроить самый большой хоровод. Не так давно группа выступала на другом фестивале. Там зрители водили «пяти с половинный» хоровод.

«Давайте поймаем карельского лосося и пойдем в Книгу рекордов Гиннеса группы «Тролль Гнёт Ель», - предложил солист. Конечно, все зрители охотно пошли в пляс. Рекорд, без сомнения, побили - насчитали аж семь колец!

«Как не в себя оттопыриваемся», - комментировал со сцены Константин.

Музыканты анонсировали песню «Я люблю зеленый» о лучшем фольклорном цвете. Со слов «Троллей», именно от него поднимается уровень эндорфинов в крови. Так и случилось! Константин пригласил на сцену петрозаводских друзей группы - папу с дочкой. У Лизы волосы покрашены в зеленый, она одета в фирменную футболку группы. Размахивая флагом у крепкого папы Василия на спине, девчонка по-настоящему наслаждалась моментом. Эндорфинов хватило всем.

Image

После сета семья рассказала о крепкой детской любви к фолку. Оказалось, папа с дочкой не первый раз на сцене у музыкантов, они даже ездили в Питер на концерт.

Лизе 9 лет, перешла в 3-й класс, и уже 4 года она слушает «Тролль Гнёт Ель».

«Она фанатка, сама нашла его на умной колонке, - рассказывает папа. - И нас всех увлекла!»

Лиза знает наизусть уже почти 20 песен группы, а «Я люблю зеленый» может сыграть на гитаре.

«Василий, чтобы так отплясывают на сцене, вы ходите в зал каждый день?»

«Что вы, вчера спину уже сорвал на «Алисе», сегодня надел пояс, - делится папа Вася, - зато когда стоишь на сцене, ощущение какой-то эйфории, народ заряжает тебя. Ни о чем не думаешь, колбасишься дальше».