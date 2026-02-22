Накануне праздника в городе Карелии отменили автобусные рейсы

В Суоярвском округе вновь проблемы с общественным транспортом. После обеда в воскресенье, 22 февраля, местным жителям придется передвигаться по городу либо на такси, на своих машинах, если они есть, либо же пешком. Из-за поломки автобуса рейсы в Суоярви отменили. Об этом предупредили местные власти.

«Сегодня, 22 февраля 2026, с 15:30 ч. будут отменены все рейсы по городскому маршруту в связи с ремонтом автобуса»,

- предупредили в администрации округа.

Но в сам праздник, 23 февраля, движение общественного транспорта будет возобновлено, пообещали чиновники.