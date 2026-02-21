Сложную обстановку на дорогах из-за снегопада прогнозируют 22 февраля

В воскресенье в Петрозаводске облачно. Ночью ожидается небольшой, днем умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9, днем -4, -6, рассказали в региональном гидрометцентре Атмосферное давление будет падать.

В Карелии тоже облачно. Ночью небольшой, местами умеренный снег, утром и днем снег, в отдельных районах сильный. На дорогах сложная обстановка. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -14, днем -2, -7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -15, днем -5;

В Кондопоге ночью -10, днем -5;

В Медвежьегорске ночью -11, днем -6;

В Олонце ночью -11, днем -3;

В Пудоже ночью -12, днем -4;

В Сегеже ночью -13, днем -6;

В Сортавале ночью -13, днем -4;

В Суоярви ночью -12, днем -6.

Желтый уровень погодной опасности из-за снегопада объявлен в республике.