Карельский поселок «атаковали» наркоманы и закладчики

Жители карельского поселка рассказали о серьезной проблеме с запрещенными веществами. По словам жителей питкярантского поселка, потребители наркотиков и закладчики облюбовали дачи, которые расположены рядом с лесом. О проблеме жители поселка Юляристиоя рассказали в паблике «Подслушано в Птк».

«Наш поселок атаковали наркоманы и закладчики наркотиков, облюбовали для своих темных дел дачные участки, граничащие с лесным массивом»,

- пишут в сообществе.

Со слов граждан, закладчики и наркоманы приезжают к ним на такси. Водители ждут клиентов, пока те ищут в лесу запрещенные вещества. Граждане обратились в полицию.

«Приезжают на такси, таксисты их ждут прямо у чужих участков, нагло проходят, не стесняясь находящихся на участке хозяев и шарят по лесу. Вчера было написано обращение в полицию, но будет ли толк?» - пишут в паблике.

Люди попросили таксистов перестать возить наркоманов к ним в поселок.

В комментариях написали, что странные люди появляются и в других местах.

«Если бы только в Юляристи... Тропа по линии У, она же Гранитные тропы, тоже вся изрыта, и постоянно шныряют темные личности. И на лыжной трассе раскопки попадаются...»