21 февраля 2026, 12:25
Погибшего весной 2024 года бойца похоронят в Карелии
В Надвоицах 25 февраля простятся с погибшим Михаилом Тетериным
фото паблик Сегежский округ
Карельский боец Михаил Тетерин погиб почти два года назад при выполнении боевых задач. Похоронят военнослужащего на родной земле 25 февраля, сообщили власти Сегежского округа и выразили соболезнования.
«При исполнении боевых задач в н.п.Белогоровка (Луганской НР) при выполнении боевого задания 02 апреля 2024 года погиб наш земляк Тетерин Михаил Владимирович»,
- сообщили в администрации округа.
Родные, близкие, знакомы просятся с погибшим бойцом 25 февраля в Надвоицах в траурном зале при храме.