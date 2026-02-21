Погибшего весной 2024 года бойца похоронят в Карелии

Карельский боец Михаил Тетерин погиб почти два года назад при выполнении боевых задач. Похоронят военнослужащего на родной земле 25 февраля, сообщили власти Сегежского округа и выразили соболезнования.

«При исполнении боевых задач в н.п.Белогоровка (Луганской НР) при выполнении боевого задания 02 апреля 2024 года погиб наш земляк Тетерин Михаил Владимирович»,

- сообщили в администрации округа.

Родные, близкие, знакомы просятся с погибшим бойцом 25 февраля в Надвоицах в траурном зале при храме.